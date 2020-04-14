Анатолий Кашпировский начал проводить лечебные сеансы через YouTube

«Я сделаю так, чтобы люди забыли о боли и смогли спокойно вращать головой. По числу комментариев вы сможете посмотреть, скольким больным я помог. Слова благодарности будут сыпаться несколько дней», - цитирует Кашпировского «Рамблер».





9 апреля Кашпировский провел сеанс, посвященный избавлению от проблем со зрением, гипертонии, остеохондроза. Лекарь рассказал, что его смотрят люди со всех концов мира, так как ему удается удаленно воздействовать на физическое тело. В годы СССР он собирал многотысячные залы, но журналисты не оставляли его в покое и публиковали «никчемные» заметки.После сеанса пользователи YouTube действительно стали писать, что страдали несколько лет, но под воздействием Кашпировского избавились от проблем. Скептики назвали возвращение в СССР «абсурдом» и пошутили, что получили от лечения эффект «молодильного яблока».