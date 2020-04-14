Беременная супруга Андрея Черкасова: «Сегодня в срочном порядке едем смотреть роддом»
Беременная супруга Андрея Черкасова опубликовала снимок из недавней фотосессии. В комментарии Кристина Черкасова сообщила своим поклонникам, что сегодня она и муж в срочном порядке едут смотреть роддом.
Супруга Андрея Черкасова ежедневно общается со своими фанатами и просит их помочь разобраться в том или ином вопросе. Накануне беременная Кристина Черкасова начала собирать сумку для роддома и просила совета у своих поклонников, что лучше взять с собой. Недавно бывшая участница «Дом-2» заявила, что с каждым днём обстановка становится напряженнее, но главное не терять позитивный настрой. При этом девушка добавила, что сегодня она и Андрей Черкасов в срочном порядке едут смотреть роддом, который вызвал у них больше всего доверия на фоне эпидемии.
Девушка не стала вдаваться в подробности она лишь написала, что очень щепетильно относится к выбору роддома и все расскажет поклонникам, когда заключит контракт с клиникой. Подписчики забеспокоились за Кристину Черкасову, но участница ответила, что у нее все хорошо и это просто мера предосторожности.
Супруга Андрея Черкасова ежедневно общается со своими фанатами и просит их помочь разобраться в том или ином вопросе. Накануне беременная Кристина Черкасова начала собирать сумку для роддома и просила совета у своих поклонников, что лучше взять с собой. Недавно бывшая участница «Дом-2» заявила, что с каждым днём обстановка становится напряженнее, но главное не терять позитивный настрой. При этом девушка добавила, что сегодня она и Андрей Черкасов в срочном порядке едут смотреть роддом, который вызвал у них больше всего доверия на фоне эпидемии.
Девушка не стала вдаваться в подробности она лишь написала, что очень щепетильно относится к выбору роддома и все расскажет поклонникам, когда заключит контракт с клиникой. Подписчики забеспокоились за Кристину Черкасову, но участница ответила, что у нее все хорошо и это просто мера предосторожности.