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Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности врачей"

Елена Соловей рассказала, что ее мать Зинаида Шматова скончалась из-за халатности врачей. По словам 73-летней артистки, ей не удалось забрать родственницу в США, ввиду чего лечиться пришлось в России.
Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности врачей"

«Она даже стала изучать английский язык, но не успела его освоить, так как начала болеть. Мама всегда была очень терпеливой, ввиду чего вызывала врачей только в крайнем случае. Однажды приехала скорая и сказала, что если она снова заболеет, но нужно будет лечь в больницу. Об обязательной госпитализации никто не говорил. Всего через пару дней ей снова стало плохо», - рассказала Соловей в программе «Судьба человека».

По словам актрисы, ее мать положили в коридоре. После операции ей также не предоставили палату. Когда Соловей приехала в РФ, то думала, что еще сможет забрать Шматову в США, но она была не транспортабельной. Медики настояли на продолжении лечения на месте. По словам актрисы, она до сих пор удивлена увиденным в больнице.
«Мама всю жизнь помогала нам, но на этот раз мы должны были ее спасти, но не успели. Я не могу сказать, что в этом виноваты те врачи. Просто тогда было такое время. Даже молодым не было возможности уделить должное внимание. О стариках и говорить не стоит», - пояснила актриса.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:55

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