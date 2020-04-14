Максим Фадеев о похудении: «До идеала осталось около 30 килограммов»
Максим Фадеев после роспуска своего лейбла занялся внешним видом и стал активно худеть. До идеала продюсер хочет скинуть еще около 30 кг. Результатами своих трудов музыкант поделился в микроблоге Instagram.
Фадеев показал поклонникам снимок, сделанный в профиль. Рассмотреть фигуру на нем нельзя, но видно заметно похудевшее лицо. В комментарии к посту продюсер Валерии написал, что в начале пути к красоте весил 196,7 кг. Через несколько месяцев тренировок и здорового питания ему удалось избавиться от 84 кг.
Фолловеры написали, что Фадеев стал для многих примером для подражания. Фанаты поздравили продюсера с великим достижением и попросили раскрыть секрет быстрого снижения веса.
Фадеев показал поклонникам снимок, сделанный в профиль. Рассмотреть фигуру на нем нельзя, но видно заметно похудевшее лицо. В комментарии к посту продюсер Валерии написал, что в начале пути к красоте весил 196,7 кг. Через несколько месяцев тренировок и здорового питания ему удалось избавиться от 84 кг.
«Я стал весить 112 кило, что уже не вяжется с той страшной цифрой, доходившей до 200 кг. Расскажите, насколько вам удавалась похудеть?» - поинтересовался музыкант.
Фолловеры написали, что Фадеев стал для многих примером для подражания. Фанаты поздравили продюсера с великим достижением и попросили раскрыть секрет быстрого снижения веса.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:09