Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устраивает акробатические трюки в комнате дедушки

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пользуется большой популярность у пользователей Сети. Александр Плющенко, известный в Instagram под псевдонимом Гном Гномыч, часто делает публикации на своей странице и рассказывает фанатам о происходящем в его жизни. Сегодня сын звёздных родителей показал, как он делает акробатические трюки на кровати. В комментарии к посту написано: "Шла 4 неделя карантина, я облюбовал комнату дедушки".Подписчики восхитились талантами Александр Плющенко. Многие написали, что мальчик станет настоящим чемпионом не только по фигурному катанию, но и по любому виду спорта, которым захочет заниматься. Также фанаты поблагодарили сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко за поднятое настроение и назвали ролик очень позитивным. За 30 минут публикацию просмотрели более 4 800 раз.