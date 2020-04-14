Познер о работе Валуева в Госдуме: «Николай совершенно не разбирается в политике»

«Я ничего не имею против и не хочу оскорбить Валуева, но его работа меня не устраивает. Если честно, боксер из него был тоже никакой. Он точно далек от Мохаммеда Али. Думаю, он просто не владеет вопросом в нужной степени», - рассказал Познер.





Журналист не знает, почему спортсмены всегда активно поддерживают власть. Возможно, политики становятся для них неким трамплином для построения дальнейшей карьеры. Показав правительству свой патриотизм и преданность, они смогут двигаться дальше. Если от спортсменов начинает исходить негатив, все заканчивается плохо, передает Sports.ru.