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Ученые: Память страха в мозге формируется во время связи между гиппокампом и миндалиной

Учёный Джун-Хен Чо рассказал, как в мозге формируется память страха, связывая стрессовое обстоятельство с определённой ситуацией. Оказывается, всё дело в связи между гиппокампом и миндалиной.

Учёные использовали модель мыши для демонстрации формирования памяти страха, в ходе которого происходит увеличение количества нервных импульсов между гиппокампом, реагирующим на установленный контекст и кодирующим его, и миндалиной, способной запустить защитное поведение, включающее реакцию страха. «Мы предположили, что память страха начинает формироваться во время приумножения связей между двумя областями в мозге. На данный момент у нас получилось продемонстрировать данный феномен», - сообщил руководитель проекта Джун-Хен Чо.

Согласно его утверждению, смягчение данных связей приведёт к стиранию памяти страха. По этой причине эксперимент положит начало разработке новых методов терапии для пациентов, имеющих стрессовое расстройство. Оно влияет на жизнь человека, так как вызывает проблемы на длительный период. Специалист рассказал, человек во время формирования памяти о страхе приспосабливается к обстоятельствам и заимствует информацию из опыта для избегания сложных ситуаций в будущем.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:00

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