В Россию для создания вакцины привезли штамм коронавируса из США





В пресс-центре таможни рассказали, что 10 апреля в Центр электронного декларирования поступили документы на COVID-19. Частицы вируса расфасовали по флаконам массой 88 грамм, помещенные в термоконтейнеры, снабженные хладоэлементами. Они поддерживали температуру от 2 до 8 градусов.В законе прописано, что на прохождение товара через границу отводятся сутки. Таможенники серьезно подошли к работе и выпустили вирус за час, поскольку приравняли его к грузам первой необходимости, передает «НИА Томск».