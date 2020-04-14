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Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов с COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы сообщил об основном критерии выписки после лечения от коронавируса. В пресс-центре ведомства отметили, что в первую очередь учитывается состояние человека.
Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов с COVID-19

«Должна наблюдаться тенденция по улучшению показателей томографии. Отрицательный анализ на коронавирус еще ничего не значит. Человек может быть выписан только после того, как его реальное состояние улучшится. Важным критерием является отсутствие так называемого «матового стекла» на снимках легких. Такие образования говорят о наличии изменений в тканях органов дыхания», - рассказали специалисты Депздрава.

Специалисты также должны предварительно продумать лечение человека уже после выписки. Отказать в ней могут даже в случае, если жилищные условия не дают возможности продолжить процедуры. Таким пациентам предлагают переехать в специальный обсерватор с полной изоляцией. В противном случае человек может в письменном виде подтвердить, что продолжит лечение дома.

Медицинские маски, антисептики и перчатки после выписки предоставляются каждому пациенту бесплатно. Также человека доставляют домой на муниципальном транспорте. Представители Департамента здравоохранения отмечают, что пациент продолжает находиться под наблюдением медиков на протяжении определенного периода после выздоровления.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:36

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