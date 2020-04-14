Тимур Еремеев из-за коронавируса нашел новую работу

«Пандемия влияет на нашу жизнь и заставляет сидеть дома. Человеку сложно долго оставаться без общения. Мы все, рабочие, спортсмены, музыканты, оказались в равных условиях. Надеюсь, наша студия станет местом для обмена опытом», - написал Еремеев.

Еремеев рассказал, что новая передача запущена для поддержки граждан, отправленных на самоизоляцию. В шоу приглашенные знаменитости учат народ сохранять оптимизм и не впадать в депрессию.В ближайшее время зрители увидят в студии Елену Воробей, Нонну Гришаеву, Павла Погребняка, Валентина Юдашкина, Алексея Ягудина, Анфису Чехову. Звезды научат россиян готовить антисептик в домашних условиях. Ведущий признался, что нарушает самоизоляцию только ради поездок на работу. Карантин позволил ему проводить много времени с дочерью и женой. Семья собирается вместе в гостиной и смотрит мультфильмы.