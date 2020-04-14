Соловьев иронично прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

«Если следовать логике Лукашенко, то можно сделать вывод, что коронавирус вообще не смертелен. Все, кто скончался после заражения, умерли от осложнений на фоне других хронических заболеваний. То же самое он рассказывает и о ситуации в Белоруссии», - цитирует слова Владимира Соловьева издание « Политэксперт ».





Александр Лукашенко в одном из недавних интервью рассказывал, что в Белоруссии никто еще не умер от коронавируса. Все, кто скончался после заражения COVID-19, имели ряд других заболеваний, ставших причиной смертей. По данным на 13 апреля, в стране от коронавируса скончались 26 человек. Также имеются сведения о примерно 2,5 тысячи пациентов, у которых выявили заболевание.В студии «Соловьев Live» также присутствовал медик, который отметил, что в словах Лукашенко действительно имеется доля правды, так как именно коронавирус способствует обострению хронических заболеваний. Даже если недуг протекает без симптомов, он наносит серьезный ущерб организму.