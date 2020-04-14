АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Соловьев иронично прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

Владимир Соловьев иронично отреагировал на слова Александра Лукашенко по поводу отсутствия жертв коронавируса в Белорусии. По мнению телеведущего, логика президента страны говорит о том, что в мире еще никто не умер от COVID-19.
Соловьев иронично прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

Александр Лукашенко в одном из недавних интервью рассказывал, что в Белоруссии никто еще не умер от коронавируса. Все, кто скончался после заражения COVID-19, имели ряд других заболеваний, ставших причиной смертей. По данным на 13 апреля, в стране от коронавируса скончались 26 человек. Также имеются сведения о примерно 2,5 тысячи пациентов, у которых выявили заболевание.
«Если следовать логике Лукашенко, то можно сделать вывод, что коронавирус вообще не смертелен. Все, кто скончался после заражения, умерли от осложнений на фоне других хронических заболеваний. То же самое он рассказывает и о ситуации в Белоруссии», - цитирует слова Владимира Соловьева издание «Политэксперт».

В студии «Соловьев Live» также присутствовал медик, который отметил, что в словах Лукашенко действительно имеется доля правды, так как именно коронавирус способствует обострению хронических заболеваний. Даже если недуг протекает без симптомов, он наносит серьезный ущерб организму.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анатолий Кашпировский начал проводить лечебные сеансы через…
Свыше 50 тысяч учителей проводят сейчас онлайн-уроки в российской…
"Я мучаюсь от боли": Сергей Соседов пожаловался на проблемы со…
Познер о работе Валуева в Госдуме: «Николай совершенно не разбирается в…
Борис Корчевников осудил медиков за запрет пускать священников к больным…
Ученые: Память страха в мозге формируется во время связи между гиппокампом и…
Елена Соловей о мучениях матери в последние дни жизни: "Cкончалась из-за халатности…
В Россию для создания вакцины привезли штамм коронавируса из…
«Спасибо за дружбу!»: Борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк поздравила с днем рождения Татьяну…
Депздрав Москвы назвал главный критерий выписки пациентов…
"Он - моя сила": Дима Билан показал редкие кадры с отцом и…
Соловьев иронично прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в…
Беременная супруга Андрея Черкасова: «Сегодня в срочном порядке едем смотреть…
Changan предложит альтернативу российскому…
Максим Фадеев о похудении: «До идеала осталось около 30…
Эксперты Sohu восхищены фрегатом РФ, способным обезвредить флот НАТО без единого…
Инсайдер Джон Проссер рассекретил сюжет отменённой презентации Apple iPad…
Диетологи: Фруктовый сок является не менее опасным, нежели сладкие газированные…
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества…
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устраивает акробатические трюки в комнате…
Завод Mercedes-Benz в России возобновил…
Тимур Еремеев из-за коронавируса нашел новую…
Ученые объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа сближением со…
Андрей Чуев о живущей в пансионате бабушке: «Мы созваниваемся с ней каждый…
Названы вредные для здоровья свойства ароматических…
Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей…
Ученые: Употребление риса на ужин поможет в борьбе с…
Екатерина Климова в наряде школьницы призвала поклонников заняться…
Просмотреть все новости