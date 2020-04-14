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Эксперты Sohu восхищены фрегатом РФ, способным обезвредить флот НАТО без единого выстрела

Эксперты издания Sohu восхитились российским фрегатом, который может обезвредить флот НАТО без единого выстрела. Речь идет о корабле «Адмирал флота Касатонов».
Эксперты Sohu восхищены фрегатом РФ, способным обезвредить флот НАТО без единого выстрела

«Российский флот располагает массой современных технологических решений, способных не только атаковать, но и обезвреживать противника. Также РФ обладает важным преимуществом под водой, имея подлодки различной модификации. При применении специальных боевых систем противник просто лишится возможности атаковать», - рассказали журналисты.

Оценить возможности «Адмирала флота Касатонова» недавно смог весь мир. Норвежские вооруженные силы пожаловались на обнаружение серьезных помех при работе радиолокации. В итоге оказалось, что российские военные проводили учения, отразившиеся на оборудовании. По словам норвежских военных, ранее подобные неполадки никогда не фиксировались.

По словам экспертов Sohu, слова которых цитирует издание NewInform, технические возможности российского фрегата могут вывести из строя целую флотилию, лишив ее возможности обмениваться данными радиолокации. Это позволит предотвратить атаку противника даже без ответных действий.

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Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:04

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