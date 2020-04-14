В третьей части «Фантастических тварей» появятся два популярных персонажа из «Гарри Поттера»





Предложение о включении в сюжет новой части «Фантастических тварей» персонажей из «Гарри Поттера» поступило от исполнителя главной роли в киносаге актера Эдди Редмэйна. В компании Warner Bros прислушались к его рекомендации, решив с помощью знаменитых и популярных персонажей реабилитироваться за провальную во многих отношениях вторую часть саги, получившую множество отрицательных отзывов от зрителей и критиков. Роль лесничего Рубеуса Хагрида исполняет Робби Колтрейн.Новая часть киносаги выйдет на экраны 12 ноября 2021 года. Сценаристом будет автор оригинальной истории Джоан Роулинг, а режиссерское кресло снова достанется Дэвиду Йейтсу.