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Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей жизни

Кристина Асмус 14 апреля отмечает 32-летие. Актриса во время беседы с журналистами рассказала о любимых мужчинах в своей жизни.
Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей жизни

Асмус познакомилась с Виктором Степаняном во время учебы в училище имени Щепкина. Пара распалась через три года отношений. Следующим ее избранником стал Илья Глинников. За развитием романа вся страна следила по сериалу «Интерны», где актеры играли возлюбленных. Знаменитость ушла от коллеги сразу после окончания съемок.

В 2012 году Асмус стала встречаться с Гариком Харламовым. Сначала юморист казался ей самовлюбленным эгоистом, но актриса вскоре поняла, что составила мнение о человеке по экранному образу. Возлюбленные поженились, а в 2014 году у них родилась дочь Настя.

Зрители уверены, что Асмус могла закрутить роман с Иваном Янковским или Александром Петровым. На самом деле слухи не соответствуют действительности, а актеры просто вместе снимались в фильме «Текст».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:13

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