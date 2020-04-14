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Андрей Разин об избиении Агаты Муцениеце: "Хорошо, что она одумалась, сменила тактику и принесла извинения за ложь"

Андрей Разин в очередной раз высказался об избиении Агаты Муцениеце Павлом Прилучным. Знаменитый продюсер на странице своего Instagram одобрил, что актриса одумалась, сменила тактику и принесла извинения за ложь.
Андрей Разин об избиении Агаты Муцениеце: "Хорошо, что она одумалась, сменила тактику и принесла извинения за ложь"

Недавно Агата Муцениеце вышла на связь со своими поклонниками с телефона матери Нонны. Актриса рассказала, что Павел Прилучный поднял на ее руку и довел детей Мию и Тимофея до слез. Знаменитость утверждала, что бывший возлюбленный выгоняет ее и их наследников из дома в период карантина. Сегодня Андрей Разин опубликовал отрывок из видео Агаты Муцениеце, в комментарии к которому написал, что она действительно актриса. Музыкальный продюсер рад, что Павел Прилучный не поддался на провокацию и его бывшая возлюбленная поняла, что ее действия не дали никакого результата.

Также Андрей Разин считает, что Агата Муцениеце одумалась, сменила свою тактику и принесла извинения за ложь. При этом знаменитость решил ограничить возможность комментировать свою публикацию, но за час видео посмотрели более 3 200 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:39

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