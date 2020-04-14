Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества Ванги

«Мы имеем дело с мошенничеством. Вы можете усомниться, ведь Ванга пророчила появление Владимира Путина. На самом деле, если провести исследование и посетить ее родную деревню, мы узнаем, что она работала только с конкретными людьми и никогда не говорила о судьбе человечества», - цитирует Nation News Богданова.





Эксперт каждый день читает новости, в которых описывают предсказания Ванги. Публикации вызывают повышенный интерес, поэтому пророчества адаптируются под современные реалии. В них все чаще упоминается уханьский коронавирус. При детальном рассмотрении данные домыслы не найдут подтверждения.Эксперт допускает, что 70% современных пророчеств придумали родственники болгарки, а оставшиеся 30% - корреспонденты. Через несколько лет, когда мир столкнется с новой напастью, появятся очередные предсказания. Аналогичным способом мошенники спекулируют на имени Нострадамуса. Его работы заканчиваются описанием Гитлера, а сейчас ему приписывают и Трампа.