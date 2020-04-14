Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества Ванги
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал все глобальные пророчества Ванги людским вымыслом. Болгарская провидица никогда не предрекала миру «ужасную хворь».
Эксперт каждый день читает новости, в которых описывают предсказания Ванги. Публикации вызывают повышенный интерес, поэтому пророчества адаптируются под современные реалии. В них все чаще упоминается уханьский коронавирус. При детальном рассмотрении данные домыслы не найдут подтверждения.
Эксперт допускает, что 70% современных пророчеств придумали родственники болгарки, а оставшиеся 30% - корреспонденты. Через несколько лет, когда мир столкнется с новой напастью, появятся очередные предсказания. Аналогичным способом мошенники спекулируют на имени Нострадамуса. Его работы заканчиваются описанием Гитлера, а сейчас ему приписывают и Трампа.
Эксперт каждый день читает новости, в которых описывают предсказания Ванги. Публикации вызывают повышенный интерес, поэтому пророчества адаптируются под современные реалии. В них все чаще упоминается уханьский коронавирус. При детальном рассмотрении данные домыслы не найдут подтверждения.
«Мы имеем дело с мошенничеством. Вы можете усомниться, ведь Ванга пророчила появление Владимира Путина. На самом деле, если провести исследование и посетить ее родную деревню, мы узнаем, что она работала только с конкретными людьми и никогда не говорила о судьбе человечества», - цитирует Nation News Богданова.
Эксперт допускает, что 70% современных пророчеств придумали родственники болгарки, а оставшиеся 30% - корреспонденты. Через несколько лет, когда мир столкнется с новой напастью, появятся очередные предсказания. Аналогичным способом мошенники спекулируют на имени Нострадамуса. Его работы заканчиваются описанием Гитлера, а сейчас ему приписывают и Трампа.