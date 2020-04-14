АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества Ванги

Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал все глобальные пророчества Ванги людским вымыслом. Болгарская провидица никогда не предрекала миру «ужасную хворь».
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества Ванги

Эксперт каждый день читает новости, в которых описывают предсказания Ванги. Публикации вызывают повышенный интерес, поэтому пророчества адаптируются под современные реалии. В них все чаще упоминается уханьский коронавирус. При детальном рассмотрении данные домыслы не найдут подтверждения.
«Мы имеем дело с мошенничеством. Вы можете усомниться, ведь Ванга пророчила появление Владимира Путина. На самом деле, если провести исследование и посетить ее родную деревню, мы узнаем, что она работала только с конкретными людьми и никогда не говорила о судьбе человечества», - цитирует Nation News Богданова.

Эксперт допускает, что 70% современных пророчеств придумали родственники болгарки, а оставшиеся 30% - корреспонденты. Через несколько лет, когда мир столкнется с новой напастью, появятся очередные предсказания. Аналогичным способом мошенники спекулируют на имени Нострадамуса. Его работы заканчиваются описанием Гитлера, а сейчас ему приписывают и Трампа.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи: Фруктовый сок является не менее опасным, нежели сладкие газированные…
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества…
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устраивает акробатические трюки в комнате…
Завод Mercedes-Benz в России возобновил…
Тимур Еремеев из-за коронавируса нашел новую…
Ученые объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа сближением со…
Андрей Чуев о живущей в пансионате бабушке: «Мы созваниваемся с ней каждый…
Названы вредные для здоровья свойства ароматических…
Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей…
Ученые: Употребление риса на ужин поможет в борьбе с…
Екатерина Климова в наряде школьницы призвала поклонников заняться…
В третьей части «Фантастических тварей» появятся два популярных персонажа из «Гарри…
В Новосибирске начали выпускать экпресс-тесты на…
«Может, психануть – и налысо?»: Сергей Лазарев задумался о смене…
Компания Ozon рассказала о пасхальных предпочтениях россиян на…
Андрей Разин об избиении Агаты Муцениеце: "Хорошо, что она одумалась, сменила тактику и принесла извинения за…
Cadillac запускает онлайн-продажи в…
Борис Грачевский забрал жену с сыном Филиппом из…
В России ожидается рост цен на мобильную…
«Где я была?»: Надежда Бабкина после выхода из комы попросила жареной…
Гран-при «Формулы-1» во Франции будет перенесено из-за…
Татьяна Строкова заявила о возвращении на «Дом-2» и возможной беременности от Даниила…
Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и…
В Хабаровском крае ученики 4-11 классов продолжат дистанционное…
Фигуристка Алина Загитова стремилась к спортивной карьере из-за желания перевезти семью в…
Российские ученые нашли способ в разы улучшить приживаемость костных…
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении борьбы Беларуси с…
Беременная участница «Дом-2» Саша Черно решила побриться…
Просмотреть все новости