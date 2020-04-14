Екатерина Климова в наряде школьницы призвала поклонников заняться самообразованием
Екатерина Климова опубликовала мотивационную запись в личном блоге Instagram. Российская актриса театра и кино оделась в наряд школьницы и призвала своих поклонников заниматься самообразованием на карантине.
По словам звезды фильма «Мы из будущего», время дома можно проводить с пользой, так как дистанционное образование доступно не только детям, но и каждому, кто захочет обучаться самостоятельно. «Я, наконец, восполнила пробелы школьной программы. Научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок необычным и эффективным способом. Думаю, не замахнуться ли мне на английский», - сообщила Екатерина Климова. Также в ее записи особое внимание привлекает фотография, на которой актриса запечатлена в образе школьницы с бантами на голове.
Некоторые поклонники посчитали такой внешний вид неоднозначным, однако благодаря ему всего за несколько часов более 40 тысяч человек прочитали рекомендации Екатерины Климовой. Кроме того, актриса поделилась онлайн-курсом, на котором обучается сама и побудила поклонников последовать ее примеру - проводить время в самоизоляции с пользой, сообщают "Народные Новости России".
По словам звезды фильма «Мы из будущего», время дома можно проводить с пользой, так как дистанционное образование доступно не только детям, но и каждому, кто захочет обучаться самостоятельно. «Я, наконец, восполнила пробелы школьной программы. Научилась запоминать стихотворения и прозу за очень короткий срок необычным и эффективным способом. Думаю, не замахнуться ли мне на английский», - сообщила Екатерина Климова. Также в ее записи особое внимание привлекает фотография, на которой актриса запечатлена в образе школьницы с бантами на голове.
Некоторые поклонники посчитали такой внешний вид неоднозначным, однако благодаря ему всего за несколько часов более 40 тысяч человек прочитали рекомендации Екатерины Климовой. Кроме того, актриса поделилась онлайн-курсом, на котором обучается сама и побудила поклонников последовать ее примеру - проводить время в самоизоляции с пользой, сообщают "Народные Новости России".
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:04