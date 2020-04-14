Changan предложит альтернативу российскому Hunter





Информация о том, каким будет наименование модели при серийном выпуске, отсутствует. Сейчас Changan в РФ выпускает пять кроссоверов. Самым дешевым из них является CS35, имеющий передний привод. Флагманом линейки считается CS75FL, работающий на основе турбированного мотора на 245 лошадиных сил. Также модель располагает автоматической трансмиссией Aisin.В Китае Changan продает 25 транспортных средств в различных кузовах и ценовых категориях. Также бренд выпускает 6 электрокаров, 3 из которых были представлены в минувшем году. Модель Hunter, зарегистрированная в России, может получить полный привод и мотор средней мощности. Источники в компании не исключают выпуск бюджетного седана специально для рынка РФ.В конце минувшего года компания представила прототип модели Uni-T, представляющей собой кроссовер с футуристическим внешним видом. Не исключено, что именно он в РФ будет продаваться под именем Hunter. Другая информация о будущем транспортном средстве пока отсутствует.