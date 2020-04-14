«Может, психануть – и налысо?»: Сергей Лазарев задумался о смене прически

Не всем представителям отечественного шоу-бизнеса самоизоляция дается легко. Многие звезды эстрады тяжело переживают отсутствие возможности посетить любимый салон красоты, или хотя бы пригласить стилиста на дом, чтобы вернуть прическе былой «стильный» вид. Среди таких артистов оказался и Сергей Лазарев.За время пребывания в карантине волосы певца заметно отрасли, и теперь справится с ними так, чтобы это выглядело приемлемо, знаменитости сложно. Пока что Лазарев нашел выход из этого положения в «возвращении к чубу», фото с которым опубликовал на своей странице в Instagram, но решение это временное. Постричься же в самоизоляции звезда «Евровидения» иначе как под машинку не сможет, о чем он и предупредил поклонников, не отрицая возможности в будущем «психануть – и налысо».Фолловеры Сергея Лазарева быстро отреагировали на его слова о смене прически и принялись упрашивать кумира «оставить чуб» и не рисковать с бритьем головы. Однако нашлись и те, кто предложил певцу орудовать машинкой для стрижки в прямом эфире, сделав из своего преображения шоу или даже челлендж для коллег по сцене.