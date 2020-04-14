Завод Mercedes-Benz в России возобновил производство

«Мы продолжим производить седаны Е-Класса, а также внедорожники с индексами GLC, GLE и GLS. Эпидемиологическая ситуация в стране и в мире пока не нормализовалась, ввиду чего руководство завода в России будет тщательно следить за исполнением всех санитарных норм. Все сотрудники получат средства индивидуальной защиты и доступ к антисептическим составам. В остальном завод будет работать в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-центра Mercedes-Benz.





Мощности Mercedes-Benz располагаются в индустриальном парке «Есипово». Рабочий процесс на предприятии начали восстанавливать с 13 апреля. По информации «АВТОСТАТа», пресс-центр компании официально подтвердил, что в течение недели завод начнет функционировать в штатном режиме.Завод немецкой компании начал работать в России весной минувшего года. Предприятие охватывает все технические ступени – от окраски и сборки кузова до финальных приготовлений к выпуску.