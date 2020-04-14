«Где я была?»: Надежда Бабкина после выхода из комы попросила жареной картошки
Надежда Бабкина, попавшая в больницу с двусторонней пневмонии, после выхода из комы спросила: «Где я была?». О первых пожеланиях артистки рассказали свидетели ее прихода в себя.
Врачи рассказали Бабкиной, что она семь дней провела в искусственной коме. Певица сильно удивилось и сказала: «Наверно, я сильно проголодалась. Мне бы жареной картошки и квашеной капусты, хотя до больницы я сидела на диете».
Бабкиной придется забыть о своих гастрономических пристрастиях до выписки, так как у всех пациентах условия приема пищи одинаковые. Певица не возмущается и ест больничные блюда. Знаменитость не может долго сидеть без дела, поэтому постоянно интересуется делами в ее театре и судьбой актеров, которые не могут без нее выступать.
Ранее Эммануил Виторган рассказал, как сдавал тест на коронавирус.
Врачи рассказали Бабкиной, что она семь дней провела в искусственной коме. Певица сильно удивилось и сказала: «Наверно, я сильно проголодалась. Мне бы жареной картошки и квашеной капусты, хотя до больницы я сидела на диете».
Бабкиной придется забыть о своих гастрономических пристрастиях до выписки, так как у всех пациентах условия приема пищи одинаковые. Певица не возмущается и ест больничные блюда. Знаменитость не может долго сидеть без дела, поэтому постоянно интересуется делами в ее театре и судьбой актеров, которые не могут без нее выступать.
Ранее Эммануил Виторган рассказал, как сдавал тест на коронавирус.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:17