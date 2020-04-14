Борис Грачевский забрал жену с сыном Филиппом из роддома

На кадрах запечатлены моменты выписки из роддома, а также сюрприз, который устроил муж Екатерине Белоцерковской. Для актрисы и новорожденного сына дом был полностью украшен шарами и цветами, а на заднем плане красовалось огромное имя ребенка. Борис Грачевский написал, что они уже дома и рассказал, что сына назвали Филиппом.Этот брак для создателя «Ералаша» третий по счету. С первой женой Грачевский прожил 35 лет, у них родились двое детей. Второй раз режиссер повел под венец актрису Анну Панасенко, с которой вместе работал. Результатом этого союза стало появление на свет дочери Василисы. Даже после расставания 71-летний актер сумел сохранить с экс-женой хорошие отношения. Недавно в программе «Ты не поверишь!» Анна Панасенко с 7-летней дочерью поздравили Бориса Грачевского с рождением сына. Актриса надеется, что мальчик будет похож на своего знаменитого отца.