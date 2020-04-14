Диетологи: Фруктовый сок является не менее опасным, нежели сладкие газированные напитки





Специалисты в ходе исследования проанализировали медицинские карты около 13 тысяч человек, выяснив перед этим частоту употребления добровольцами натуральных соков и сладкой газировки. За время эксперимента, длившегося в течение 6 лет, от болезней сердца умерли 168 его участников, и еще свыше тысячи добровольцев скончались от иных заболеваний. Специалисты установили, что среди умерших было приблизительно одинаковое количество людей, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки и натуральные соки.Позже ученым удалось установить механизм влияния фруктового сока на процесс метаболизма, который оказался подобным влиянию сладкой газировки. Употребление натуральных соков в большом количестве может повлечь развитие сердечных заболеваний, сахарного диабета и избыточной массы тела. Диетологи отмечают в определенных случаях пользу фруктовых соков, однако, в связи с содержанием большого количества сахара, ее можно назвать минимальной.