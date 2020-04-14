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Татьяна Строкова заявила о возвращении на «Дом-2» и возможной беременности от Даниила Сахнова

Татьяна Строкова заявила о своем возвращении на «Дом-2». Также бывшая участница реалити-шоу рассказала о возможной беременности от Даниила Сахнова.
Татьяна Строкова заявила о возвращении на «Дом-2» и возможной беременности от Даниила Сахнова

Несколько недель назад Татьяна Строкова приняла решение покинуть проект «Дом-2». Девушка сделала этот шаг после того, как рассталась с возлюбленным Даниилом Сахновым и поняла, что он без нее счастлив. Но недавно экс-участница реалити-шоу заявила, что уже скоро она вернется на проект. При этом Татьяна Строкова сообщила, что возможно она ждет ребенка от Даниила Сахнова и хочет сделать тест на беременность в периметре «Дом-2». Она еще не посещала врача-гинеколога, но уверяет, что заметила все признаки беременности.

Девушка сообщила, что не хочет воспитывать ребенка одна и бывшему возлюбленному придется с ней помириться. Даниил Сахнов пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Пользователи Сети считают, что участник «Дом-2» дождется возвращения экс-возлюбленной на проект и только тогда начнет разбираться в ситуации. Некоторые зрители реалити-шоу уверены, что Татьяна Строкова выдумала беременность, чтобы вернуться в периметр.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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