Ученые объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа сближением со звездой
Ученые из Национальной астрономической обсерватории исследовательской Академии наук КНР и Университета в Санта-Крус объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа. По их предположению, космический осколок максимально близко пролетел рядом со звездой, из-за чего был деформирован силой притяжения.
Профессоры астрофизики Юнь Чжан (Yun Zhang) и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) создали компьютерную модель, имитирующую возможное образование Оумуамуа. Согласно выдвинутой теории, уникальный астероид приобрел необычную форму в результате приливной фрагментации, которая возникла из-за сближения с родительской звездой. По словам ученых, даже если осколок находится в радиусе нескольких тысяч километров от других космических тел, он все равно искажает свою первоначальную форму.
Подобным образом звездные потоки воздействовали на Оумуамуа, потому он приобрел искаженный вид, напоминающий вытянутую сигару. Кроме того, благодаря компьютерному моделированию астрономы отметили возникновение когезионной оболочки на поверхности астероида. Тепловая имитация во время деформации планетарного тела проявила структурные изменения прочности материала, обеспечивающие стабильность новой формы.
Как известно, ученые впервые обнаружили Оумуамуа 19 октября 2017 года, однако ввиду последних исследований они убеждены, что в космическом пространстве существует множество объектов также искаженных из-за воздействия звездных потоков.
Профессоры астрофизики Юнь Чжан (Yun Zhang) и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) создали компьютерную модель, имитирующую возможное образование Оумуамуа. Согласно выдвинутой теории, уникальный астероид приобрел необычную форму в результате приливной фрагментации, которая возникла из-за сближения с родительской звездой. По словам ученых, даже если осколок находится в радиусе нескольких тысяч километров от других космических тел, он все равно искажает свою первоначальную форму.
Подобным образом звездные потоки воздействовали на Оумуамуа, потому он приобрел искаженный вид, напоминающий вытянутую сигару. Кроме того, благодаря компьютерному моделированию астрономы отметили возникновение когезионной оболочки на поверхности астероида. Тепловая имитация во время деформации планетарного тела проявила структурные изменения прочности материала, обеспечивающие стабильность новой формы.
Как известно, ученые впервые обнаружили Оумуамуа 19 октября 2017 года, однако ввиду последних исследований они убеждены, что в космическом пространстве существует множество объектов также искаженных из-за воздействия звездных потоков.