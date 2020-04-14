Ученые: Употребление риса на ужин поможет в борьбе с бессонницей
Японские ученые выяснили, что употребление риса на ужин благотворно влияет на качество сна. Каша помогает в борьбе с бессонницей, так как содержащиеся в ней полезные вещества запускают ряд реакций, приводящих к выработке мелатонина.
Ученые провели анализ данных, полученных в результате осмотра 1848 женщин и мужчин. Особое внимание специалисты обратили на те показатели, которые имели непосредственное отношение к качеству и продолжительности сна: необходимое для засыпания время, количество ночных пробуждений, длительность отдыха, а также использование тех или иных препаратов.
В итоге ученым удалось выявить определенную закономерность между гастрономическими предпочтениями испытуемых и качеством отдыха. Те из опрошенных, кто употреблял рис на ужин, куда реже были вынуждены бороться с бессонницей, чем любители пасты.
Это объясняется тем, что содержащиеся в рисе полезные вещества стимулируют выработку аминокислоты, вызывающей ощущение сонливости. В свою очередь триптофан запускает цепь реакций, которые приводят к преобразованию серотонина в мелатонин. Этот гормон помогает стабилизировать сон и избавить от бессонницы.
Ученые провели анализ данных, полученных в результате осмотра 1848 женщин и мужчин. Особое внимание специалисты обратили на те показатели, которые имели непосредственное отношение к качеству и продолжительности сна: необходимое для засыпания время, количество ночных пробуждений, длительность отдыха, а также использование тех или иных препаратов.
В итоге ученым удалось выявить определенную закономерность между гастрономическими предпочтениями испытуемых и качеством отдыха. Те из опрошенных, кто употреблял рис на ужин, куда реже были вынуждены бороться с бессонницей, чем любители пасты.
Это объясняется тем, что содержащиеся в рисе полезные вещества стимулируют выработку аминокислоты, вызывающей ощущение сонливости. В свою очередь триптофан запускает цепь реакций, которые приводят к преобразованию серотонина в мелатонин. Этот гормон помогает стабилизировать сон и избавить от бессонницы.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:09