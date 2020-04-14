В Новосибирске начали выпускать экпресс-тесты на коронавирус

«Производитель пообещал выпускать до 500 тысяч тестов в неделю», - цитирует «РГ» министра науки Алексея Васильева.





Тест создан на новой ПЦР-платформе, делающей его более эффективной. Результат можно получить уже через 40 минут. Его точность превышает 94%.Директор «Медико-биологического союза» Михаил Лосев рассказал, что специалисты компании создали фермент, способный сокращать время проведения анализа до 15 минут. Процесс простой, а главное, тест можно проводить людям с нормальной температурой. После регистрации в Росздравнадзоре его начали экспортировать в регионы РФ. Планируется поставка в Азию, США, Европу.