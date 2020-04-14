АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

В Новосибирске начали выпускать экпресс-тесты на коронавирус

В Новосибирске начали выпускать экспресс-тесты на диагностику коронавируса. Производство наладил резидент технопарка «Академпарк»

Тест создан на новой ПЦР-платформе, делающей его более эффективной. Результат можно получить уже через 40 минут. Его точность превышает 94%.

Директор «Медико-биологического союза» Михаил Лосев рассказал, что специалисты компании создали фермент, способный сокращать время проведения анализа до 15 минут. Процесс простой, а главное, тест можно проводить людям с нормальной температурой. После регистрации в Росздравнадзоре его начали экспортировать в регионы РФ. Планируется поставка в Азию, США, Европу.
«Производитель пообещал выпускать до 500 тысяч тестов в неделю», - цитирует «РГ» министра науки Алексея Васильева.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи: Фруктовый сок является не менее опасным, нежели сладкие газированные…
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества…
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устраивает акробатические трюки в комнате…
Завод Mercedes-Benz в России возобновил…
Тимур Еремеев из-за коронавируса нашел новую…
Ученые объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа сближением со…
Андрей Чуев о живущей в пансионате бабушке: «Мы созваниваемся с ней каждый…
Названы вредные для здоровья свойства ароматических…
Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей…
Ученые: Употребление риса на ужин поможет в борьбе с…
Екатерина Климова в наряде школьницы призвала поклонников заняться…
В третьей части «Фантастических тварей» появятся два популярных персонажа из «Гарри…
В Новосибирске начали выпускать экпресс-тесты на…
«Может, психануть – и налысо?»: Сергей Лазарев задумался о смене…
Компания Ozon рассказала о пасхальных предпочтениях россиян на…
Андрей Разин об избиении Агаты Муцениеце: "Хорошо, что она одумалась, сменила тактику и принесла извинения за…
Cadillac запускает онлайн-продажи в…
Борис Грачевский забрал жену с сыном Филиппом из…
В России ожидается рост цен на мобильную…
«Где я была?»: Надежда Бабкина после выхода из комы попросила жареной…
Гран-при «Формулы-1» во Франции будет перенесено из-за…
Татьяна Строкова заявила о возвращении на «Дом-2» и возможной беременности от Даниила…
Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и…
В Хабаровском крае ученики 4-11 классов продолжат дистанционное…
Фигуристка Алина Загитова стремилась к спортивной карьере из-за желания перевезти семью в…
Российские ученые нашли способ в разы улучшить приживаемость костных…
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении борьбы Беларуси с…
Беременная участница «Дом-2» Саша Черно решила побриться…
Просмотреть все новости