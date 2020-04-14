Компания Ozon рассказала о пасхальных предпочтениях россиян на карантине





Согласно сведениям Ozon, к празднику, который в этом году будут отмечать 19 марта, жители РФ начали подготовку в прошлом месяце. В первые две недели апреля продажа яиц выросла на 173%, если сравнивать с предпраздничными результатами. Поэтому, можно сделать выводы, что главным атрибутом стола будут крашеные продукты. При этом, россияне любят пасхальные наклейки, реализация которых выросла на 425%. Основные цвета, которые выбирали покупатели для покраски яиц – красные, перламутровые и желтые. Также популярны на Ozon готовые наборы для декора и детское творчество на тему Пасхи.Аналитики считают, что большинство граждан РФ на самоизоляции будут печь куличи самостоятельно. С начала апреля спрос на основные ингредиенты для выпечки вырос на 169%, если сравнивать с предпасхальный периодом в 2019 году. Также многие приобретают декор для оформления дома и стола, чтобы поднять себе настроение на Пасху во время карантина.