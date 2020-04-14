АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Компания Ozon рассказала о пасхальных предпочтениях россиян на карантине

Сотрудники компании Ozon проанализировали свыше 1,5 миллионов заказов и рассказали о пасхальных предпочтениях россиян на карантине. На самоизоляции граждане будут встречать Пасху вместе с членами своей семьи.

Компания Ozon рассказала о пасхальных предпочтениях россиян на карантине


Согласно сведениям Ozon, к празднику, который в этом году будут отмечать 19 марта, жители РФ начали подготовку в прошлом месяце. В первые две недели апреля продажа яиц выросла на 173%, если сравнивать с предпраздничными результатами. Поэтому, можно сделать выводы, что главным атрибутом стола будут крашеные продукты. При этом, россияне любят пасхальные наклейки, реализация которых выросла на 425%. Основные цвета, которые выбирали покупатели для покраски яиц – красные, перламутровые и желтые. Также популярны на Ozon готовые наборы для декора и детское творчество на тему Пасхи.

Аналитики считают, что большинство граждан РФ на самоизоляции будут печь куличи самостоятельно. С начала апреля спрос на основные ингредиенты для выпечки вырос на 169%, если сравнивать с предпасхальный периодом в 2019 году. Также многие приобретают декор для оформления дома и стола, чтобы поднять себе настроение на Пасху во время карантина.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи: Фруктовый сок является не менее опасным, нежели сладкие газированные…
Парапсихолог Павсекакий Богданов назвал людским вымыслом глобальные пророчества…
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устраивает акробатические трюки в комнате…
Завод Mercedes-Benz в России возобновил…
Тимур Еремеев из-за коронавируса нашел новую…
Ученые объяснили сигарообразную форму астероида Оумуамуа сближением со…
Андрей Чуев о живущей в пансионате бабушке: «Мы созваниваемся с ней каждый…
Названы вредные для здоровья свойства ароматических…
Кристина Асмус в честь для рождения вспомнила о любимых мужчинах в своей…
Ученые: Употребление риса на ужин поможет в борьбе с…
Екатерина Климова в наряде школьницы призвала поклонников заняться…
В третьей части «Фантастических тварей» появятся два популярных персонажа из «Гарри…
В Новосибирске начали выпускать экпресс-тесты на…
«Может, психануть – и налысо?»: Сергей Лазарев задумался о смене…
Компания Ozon рассказала о пасхальных предпочтениях россиян на…
Андрей Разин об избиении Агаты Муцениеце: "Хорошо, что она одумалась, сменила тактику и принесла извинения за…
Cadillac запускает онлайн-продажи в…
Борис Грачевский забрал жену с сыном Филиппом из…
В России ожидается рост цен на мобильную…
«Где я была?»: Надежда Бабкина после выхода из комы попросила жареной…
Гран-при «Формулы-1» во Франции будет перенесено из-за…
Татьяна Строкова заявила о возвращении на «Дом-2» и возможной беременности от Даниила…
Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и…
В Хабаровском крае ученики 4-11 классов продолжат дистанционное…
Фигуристка Алина Загитова стремилась к спортивной карьере из-за желания перевезти семью в…
Российские ученые нашли способ в разы улучшить приживаемость костных…
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении борьбы Беларуси с…
Беременная участница «Дом-2» Саша Черно решила побриться…
Просмотреть все новости