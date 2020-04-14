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Cadillac запускает онлайн-продажи в России

Компания Cadillac готовится начать продажи автомобилей в России в режиме онлайн. На специальном сайте клиент сможет забронировать транспортное средство, после чего забрать его в дилерском центре.

«На фоне пандемии коронавируса необходимо максимально сократить контакты клиентов и продавцов. Из-за этого мы решили ввести продажи в режиме онлайн. На сайте можно будет не только забронировать автомобиль, но и оформить все необходимые документы. Также клиенты получат возможность оплатить транспортное средство заблаговременно. Во время визита к дилеру необходимо будет просто предъявить чек и забрать автомобиль», - говорится в сообщении пресс-центра Cadillac.

В компании также отметили, что в ближайшее время стоимость базовой линейки транспортных средств не изменится. Корректировка прайса будет возможна только после завершения карантина. Также на стоимости могут отразиться поставки автомобилей после открытия границ.

Сервис Cadillac по интерфейсу напоминает обычный интернет-магазин. За бронь транспортного средства в нем придется отдать 30 тысяч рублей, но данный ценник установлен для абсолютно всех моделей. Если клиент не заберет машину в течение 5 дней или не свяжется с дилерским центом, его заказ будет аннулирован.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:34

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