Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik

«Оборонное ведомство США должно противодействовать болезни, в первую очередь в собственной стране. Мы желаем выздоровления всем американским военным. Обвинять в чем-то Sputnik и RT абсурдно. Военнослужащие из США точно не читают соответствующие издания. Если они не придерживаются правил гигиены, то в этом нет вины российских СМИ. Преодолеть общую проблему мы можем только совместными усилиями. Только после этого можно будет снимать фильмы о превосходстве того или иного государства», - говорится в сообщении посольства.





Дипломаты также отметили, что высказывания Госдепа и Пентагона по поводу распространения неверной информации российской стороной провоцируют рост русофобии. Нападки на определенных журналистов могут даже представлять угрозу для их безопасности, ввиду чего от таких действий стоит отказаться.В США ранее обвиняли РФ в распространении фейков о том, что коронавирус является разработкой ЦРУ. По словам американских чиновников, соответствующие сведения публикуются с аккаунтов, связанных со страной. В Кремле опровергли подобные высказывания и заявили, что власти борются с фейками об эпидемии всеми средствами.