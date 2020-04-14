Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik
Посольство РФ ответило на обвинения в адрес изданий Sputnik и RT от Пентагона. Дипломаты призвали ведомство сконцентрировать на борьбе с коронавирусом.
Дипломаты также отметили, что высказывания Госдепа и Пентагона по поводу распространения неверной информации российской стороной провоцируют рост русофобии. Нападки на определенных журналистов могут даже представлять угрозу для их безопасности, ввиду чего от таких действий стоит отказаться.
В США ранее обвиняли РФ в распространении фейков о том, что коронавирус является разработкой ЦРУ. По словам американских чиновников, соответствующие сведения публикуются с аккаунтов, связанных со страной. В Кремле опровергли подобные высказывания и заявили, что власти борются с фейками об эпидемии всеми средствами.
«Оборонное ведомство США должно противодействовать болезни, в первую очередь в собственной стране. Мы желаем выздоровления всем американским военным. Обвинять в чем-то Sputnik и RT абсурдно. Военнослужащие из США точно не читают соответствующие издания. Если они не придерживаются правил гигиены, то в этом нет вины российских СМИ. Преодолеть общую проблему мы можем только совместными усилиями. Только после этого можно будет снимать фильмы о превосходстве того или иного государства», - говорится в сообщении посольства.
Дипломаты также отметили, что высказывания Госдепа и Пентагона по поводу распространения неверной информации российской стороной провоцируют рост русофобии. Нападки на определенных журналистов могут даже представлять угрозу для их безопасности, ввиду чего от таких действий стоит отказаться.
В США ранее обвиняли РФ в распространении фейков о том, что коронавирус является разработкой ЦРУ. По словам американских чиновников, соответствующие сведения публикуются с аккаунтов, связанных со страной. В Кремле опровергли подобные высказывания и заявили, что власти борются с фейками об эпидемии всеми средствами.
Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:04