В России ожидается рост цен на мобильную связь
В России ожидается более высокий рост цен на мобильную связь, чем прогнозировалось ранее. Выводы сделаны на основе опроса топ-менеджеров ведущих телекоммуникационных компаний.
13% верят, что цены останутся на прежнем уровне, 24% говорят о росте на 24%, 38% - на 15%. Причинами для подорожания связи эксперты называют экономический кризис, вызванный коронавирусом, ослабление рубля, снижение платежеспособности россиян. Из-за потери большинства клиентов, относящихся к отрасли МСП, выручка операторов уже сократилась на 33%.
Провайдеры зависят также от роста трафика в домашнем интернете. За последние недели показатель достиг 30-50%. Во время самоизоляции спрос стал расти, а вмести с ним увеличились затраты операторов на обновление сетей. Китайское оборудование поступает с задержками, что наносит компаниям урон.
13% верят, что цены останутся на прежнем уровне, 24% говорят о росте на 24%, 38% - на 15%. Причинами для подорожания связи эксперты называют экономический кризис, вызванный коронавирусом, ослабление рубля, снижение платежеспособности россиян. Из-за потери большинства клиентов, относящихся к отрасли МСП, выручка операторов уже сократилась на 33%.
Провайдеры зависят также от роста трафика в домашнем интернете. За последние недели показатель достиг 30-50%. Во время самоизоляции спрос стал расти, а вмести с ним увеличились затраты операторов на обновление сетей. Китайское оборудование поступает с задержками, что наносит компаниям урон.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:22