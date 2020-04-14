В России ожидается рост цен на мобильную связь





13% верят, что цены останутся на прежнем уровне, 24% говорят о росте на 24%, 38% - на 15%. Причинами для подорожания связи эксперты называют экономический кризис, вызванный коронавирусом, ослабление рубля, снижение платежеспособности россиян. Из-за потери большинства клиентов, относящихся к отрасли МСП, выручка операторов уже сократилась на 33%.Провайдеры зависят также от роста трафика в домашнем интернете. За последние недели показатель достиг 30-50%. Во время самоизоляции спрос стал расти, а вмести с ним увеличились затраты операторов на обновление сетей. Китайское оборудование поступает с задержками, что наносит компаниям урон.