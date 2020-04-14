Гран-при «Формулы-1» во Франции будет перенесено из-за коронавируса





Согласно данным ВВС, срок переноса соревнований неопределенный. Ранее президент Эмманюэль Макрон сообщил о продлении карантинных мер до 11 мая. Различные спортивные и культурные массовые мероприятия будут под запретом до середины июля. Гран-при «Формулы-1» хотели провести 25-28 июня в Ле-Кастелле на базе автодрома «Поль Рикар».Руководство гоночной серии вынуждено было перенести соревнования в ряде стран, а этапы Монако, Испании и Австралии вовсе отменили. По словам Зака Брауна, исполнительного директора «Макларена», вынужденная пауза в Гран-при может привести к тому, что снимутся две-четыре команды. Дело в том, что спонсоры отказываются поддерживать гонщиков из-за сложившейся кризисной ситуации в мире. Поэтому состояние запланированной гонки Зак Браун назвал «хрупким».