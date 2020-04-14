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Любовь Успенская: "Я влюбилась и почувствовала, что этого мужчину ждала всю свою жизнь"

Любовь Успенская поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram новостью — она влюбилась. Исполнительница почувствовала, что этого мужчину она ждала всю свою жизнь.

Любовь Успенская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в платье с глубоким декольте. В комментарии знаменитость решила заинтриговать своих подписчиков и сообщила, что влюбилась. При этом исполнительница не показала своего нового возлюбленного и даже не назвала его имя. Любовь Успенская отметила, что этого мужчину она ждала всю свою жизнь.

Теперь преданные поклонники пытаются угадать, в кого же могла влюбиться певица. Фанаты буквально забросали исполнительницу вопросами. Одни спрашивают, ответил ли мужчина ей взаимностью или это неразделенная любовь. Другие хотят узнать, когда же Любовь Успенская покажет публике нового возлюбленного или хотя бы напишет - кто он такой. Также пользователи Сети написали, что знаменитость заслуживает женского счастья и они очень рады за нее и нового избранника.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:04

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