Беременная участница «Дом-2» Саша Черно решила побриться налысо

Об этом звезда телестройки сообщила на своей странице в Instagram. Черно опубликовала фото, на котором запечатлена с обритой налысо головой, и добавила к снимку пост с размышлениями о неформальной внешности. Участница призналась, что ей с детства нравились татуировки, пирсинг и яркий цвет волос, а несколько лет назад она даже остригла волосы «под ноль».При этом Саша Черно пожаловалась, что в ее жизни всегда находился кто-то, кто запрещал какие-либо биомодификации. Сначала это была бабушка участницы проекта, после – страх, что «неправильно поймут на работе», а теперь против экспериментов со внешностью выступает муж. Но, несмотря на неодобрение окружающих, беременная звезда «Дом-2» все равно хочет что-нибудь в себе изменить.На этот раз Черно всерьез задумалась о том, чтобы побриться налысо. Таким креативным способом девушка захотела решить проблему отращивания своего натурального цвета волос. По-другому, как признается супруга Иосифа Оганесяна, справиться с муторным процессом ей никак не удастся, а вот начать все «с нуля» - видится хорошим решением вопроса.