В Хабаровском крае ученики 4-11 классов продолжат дистанционное обучение





Ранее появилась информация о возможном начале для школьников 4-6 классов каникул с 20 апреля. В данное время на отдыхе пребывают ученики начальной школы, которым провели аттестацию по результатам третьей учебной четверти. Учителями для них организована внеурочная активность с помощью дистанционного формата. Для учреждений дополнительного образования установлен аналогичный график.В то же время в некоторых районах, среди которых Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский и Охотский, продолжают удаленное обучение всех школьников, от первого по одиннадцатый классы. По информации и.о. министра образования и науки края Виктории Хлебниковой ученики 8-11 классов будут находиться на удаленном обучении до 30 мая. Школьникам, проживающим в малоимущих семьях, начиная со старших классов, планируют выдать ноутбуки.На территории края функционируют около 100 дежурных групп в детских садах, которые посещают 1115 детей.