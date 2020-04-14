«Главное - не испугать маму»: Певец Митя Фомин предстал в новом образе без волос на голове
Российский певец Митя Фомин предстал в новом образе перед своими поклонниками в Instagram. Он опубликовал серию фотографий с подписью: «Главное – не испугать маму», на которой запечатлен без волос на голове.
По словам солист музыкальной поп-группы Hi-Fi, всем людям и звездам шоу-бизнеса в том числе придется еще несколько месяцев быть в самоизоляции. «Походы к стилистам и барберам уже резко ограничены и даже сведены к 0, потому я решил примерить на себя атрибуты заточения и аскезы», - сообщает певец. Используя фото-фильтры, он создал несколько новых образов для себя, один из которых – полностью без волос на голове.
Несмотря на то, что поклонники привыкли видеть своего кумира с роскошной белокурой шевелюрой, многие высоко оценили экстраординарную стрижку. Некоторые фанаты предположили, будто Митя Фомин «насмотрелся» на фотографии Джигана, в особенности из-за одного снимка, где певец не только «сбрил волосы», но и «отрастил бороду».
Также в своей записи Митя Фомин попросил Дениса Клявера, Анну Семенович и других звезд шоу-бизнеса, чтобы они также поэкспериментировали со своей внешностью во время карантина.
По словам солист музыкальной поп-группы Hi-Fi, всем людям и звездам шоу-бизнеса в том числе придется еще несколько месяцев быть в самоизоляции. «Походы к стилистам и барберам уже резко ограничены и даже сведены к 0, потому я решил примерить на себя атрибуты заточения и аскезы», - сообщает певец. Используя фото-фильтры, он создал несколько новых образов для себя, один из которых – полностью без волос на голове.
Несмотря на то, что поклонники привыкли видеть своего кумира с роскошной белокурой шевелюрой, многие высоко оценили экстраординарную стрижку. Некоторые фанаты предположили, будто Митя Фомин «насмотрелся» на фотографии Джигана, в особенности из-за одного снимка, где певец не только «сбрил волосы», но и «отрастил бороду».
Также в своей записи Митя Фомин попросил Дениса Клявера, Анну Семенович и других звезд шоу-бизнеса, чтобы они также поэкспериментировали со своей внешностью во время карантина.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:24