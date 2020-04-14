«Главное - не испугать маму»: Певец Митя Фомин предстал в новом образе без волос на голове

По словам солист музыкальной поп-группы Hi-Fi, всем людям и звездам шоу-бизнеса в том числе придется еще несколько месяцев быть в самоизоляции., - сообщает певец. Используя фото-фильтры, он создал несколько новых образов для себя, один из которых – полностью без волос на голове.Несмотря на то, что поклонники привыкли видеть своего кумира с роскошной белокурой шевелюрой, многие высоко оценили экстраординарную стрижку. Некоторые фанаты предположили, будто Митя Фомин «насмотрелся» на фотографии Джигана, в особенности из-за одного снимка, где певец не только «сбрил волосы», но и «отрастил бороду».Также в своей записи Митя Фомин попросил Дениса Клявера, Анну Семенович и других звезд шоу-бизнеса, чтобы они также поэкспериментировали со своей внешностью во время карантина.