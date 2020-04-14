Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении борьбы Беларуси с COVID-19

«Я когда-то пошутил, а теперь мои слова извратили. Хотелось бы попросить россиян оставить нас в покое. Мы защищаемся сами и не просим помощи. Если не верите, приезжайте в гости, но не нужно выставлять нас ненормальными!» - заявил Лукашенко.





13 апреля Лукашенко провел заседание по ситуации с уханьским коронавирусом. Президент раскритиковал работу местных и российских журналистов, которые пишут, что в Беларуси инфекцию лечат водкой, баней и трактором.Президент видел программу «Время». Ее ведущий обвинил власти Беларуси в сокрытии информации о заболеваемости. На самом деле в стране работают специалисты ВОЗ, которых, к примеру, РФ и США побоялись приглашать, передает «Лента».