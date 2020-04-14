Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, как создаются новые номера в онлайн-режиме





Ксения Корнева рассказала, до объявления о самоизоляции у неё было очень плотное расписание. Звезде приходилось совмещать съемки в сериале «Корни», участие в шоу «Уральские пельмени» и работу на «КВН ТВ». Актрисе постоянно приходилось куда-то торопиться, а теперь пришлось остановиться и задуматься о будущем.На данный момент артистка продолжает дистанционно работать на «КВН ТВ», однако говорит о возникшей проблеме с выступлениями «Уральских пельменей». В связи с пандемией коронавируса все мероприятия и массовые развлечения перенесли на более позднее время, поэтому творческому объединению приходится общаться в онлайн-режиме, так как они живут в разных городах. Корнева сообщает, задержка возникла только со съёмками, тем не менее актёры продолжают обсуждать программу шоу и создавать новые номера удалённо. Знаменитость рассказала, самоизоляция не мешает вдохновению, она и дальше хочет создавать интересные проекты. Социальное дистанцирование помогло многое осмыслить и использовать время рационально.