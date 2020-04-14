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Власти Москвы ужесточают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией

Сегодня, 14 апреля, последний день, когда по столице и Московской области люди смогут передвигаться без специальных пропусков. Власти Москвы ужесточают меры по борьбе с коронавирусом из-за резкого скачка количества зараженных.

Власти Москвы ужесточают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией


Как сообщает издание «МИР 24», только за последние сутки в столице врачи зафиксировали 1,5 тысячи больных COVID-19. По области зарегистрировано примерно 500 случаев. Основную часть пациентов с коронавирусом составляют молодые люди. По словам Владимира Путина, он полностью поддерживает меры, введенные столичными властями, так как еще не пройден пик эпидемии в Москве. Глава государства считает, что в борьбе с коронавирусом определяющими станут ближайшие несколько недель. Российский президент потребовал, чтобы были четко проработаны различные административные и технические моменты во избежание дополнительных неудобств для жителей столицы и области.

На данный момент власти стараются действовать на опережение и экстренно наращивают клинические мощности. В Москве оборудованы для пациентов, зараженных COVID-19, 29 больниц. Владимир Путин надеется, что в связи с пандемией нагрузка на медицинские учреждения будет распределяться рационально и равномерно.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:17

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