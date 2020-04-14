Игорь Крутой о спорте на карантине: "Каждый день в домашнем тренажёрном зале я провожу полтора часа"

Игорь Крутой показал фанатам видео, на котором он делает различные упражнения в тренажёрном зале. В комментарии знаменитость написал, что пользователи Сети часто спрашивают, как ему удается оставаться в форме после обедов у сестры Аллы Крутой. Композитор отвел, что именно так, как показано на видео. Он проводит полтора часа в домашнем спортзале, тем самым поддерживая не только физическую активность, но и очищая голову от плохих мыслей. Также Игорь Крутой сообщил, что занимается каждый день, особенно это нужно на карантине.В конце своего поста знаменитость призвал подписчиков заниматься спортом и делать это под его композицию "Без слов" из альбома "Без слов, часть 1". Фанаты пришли в восторг от просмотренного ролика. Многие написали, что даже не ожидали, что Игорь Крутой ведет такой активный образ жизни, и пообещали следовать его советам.