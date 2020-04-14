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Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности

Смартфоны Galaxy S20 на чипах Exynos начали страдать от постоянного перегрева. Также пользователи устройств сообщили о снижении автономности, сильно отличающейся от заявленной.
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности

Чаще всего вышеописанные проблемы встречаются в смартфонах Galaxy S20 Ultra. Несмотря на аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов, при включенном дисплее устройство может проработать не более 4 часов. Пользователи отмечают, что проблемы начали появляться после обновления программного обеспечения, выпущенного Samsung.

Апдейт в свое время затронул только смартфоны с процессорами Exynos 990. Все остальные представители серии S20 пока ожидают обновления. По мнению специалистов, чипы Qualcomm Snapdragon 865 также показали себя значительно лучше аналогов, особенно при работе с играми или приложением камеры.

Стоимость Samsung Galaxy S20 на американском рынке составляет примерно 1,4 тысячи долларов в базовой вариации. Представители компании пока не прокомментировали ситуацию с аккумуляторами и постоянно перегревающимися чипами.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:30

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