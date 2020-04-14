Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности





Чаще всего вышеописанные проблемы встречаются в смартфонах Galaxy S20 Ultra. Несмотря на аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов, при включенном дисплее устройство может проработать не более 4 часов. Пользователи отмечают, что проблемы начали появляться после обновления программного обеспечения, выпущенного Samsung.Апдейт в свое время затронул только смартфоны с процессорами Exynos 990. Все остальные представители серии S20 пока ожидают обновления. По мнению специалистов, чипы Qualcomm Snapdragon 865 также показали себя значительно лучше аналогов, особенно при работе с играми или приложением камеры.Стоимость Samsung Galaxy S20 на американском рынке составляет примерно 1,4 тысячи долларов в базовой вариации. Представители компании пока не прокомментировали ситуацию с аккумуляторами и постоянно перегревающимися чипами.