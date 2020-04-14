На Сахалине группу вахтовиков принудительно поместили в обсерватор





В пресс-центре правительства рассказали, что пятеро прибывших граждан нарушили режим самоизоляции и успели вступить в контакт с еще пятью людьми. Среди приезжих один был судим за насилие, второй – за убийство, третий находился в федеральном розыске.Вахтовики и работодатель помещены в обсерватор, обустроенный в здании лагеря «Лесное озеро». Правоохранителям предстоит решить, куда поместить скрывавшегося от правосудия гражданина.По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 12 зараженных коронавирусом. По стране показатель превысил 18,3 тыс. человек.