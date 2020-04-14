Жительница Омска взыскала 350 тысяч рублей за травмы лица, полученные в маршрутке
Жительница Омска взыскала с предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки, 350 тысяч рублей компенсации морального вреда за травмы лица. Повреждения женщина получила вследствие ДТП, спровоцированного водителем маршрутки.
Маршрутка, выехавшая на встречную полосу, столкнулась с легковым автомобилем. Одна из женщин, пребывающих в рейсовом транспортном средстве, получила множество травм, среди которых разбитое лицо. Поскольку после аварии появились грубые шрамы, она потребовала оплатить ей стоимость косметических операций, позволяющих избавиться от них. В добровольном порядке предприниматель выплатить ущерб не пожелал, поэтому женщина обратилась в Советский суд, решением которого обязано владельца автобуса оплатить пострадавшей 350 тысяч рублей. Кроме того, решением суда на него, наложен штраф в суме 185 тысяч рублей за отказ добровольного удовлетворения требований потребителя.
Из-за неуплаты предпринимателем сумм, взысканных судом, Службой судебных приставов было постановлено арестовать принадлежащие ему автобусы. После такой меры должник в течение нескольких дней выплатил всю сумму задолженности перед пострадавшей женщиной.
Маршрутка, выехавшая на встречную полосу, столкнулась с легковым автомобилем. Одна из женщин, пребывающих в рейсовом транспортном средстве, получила множество травм, среди которых разбитое лицо. Поскольку после аварии появились грубые шрамы, она потребовала оплатить ей стоимость косметических операций, позволяющих избавиться от них. В добровольном порядке предприниматель выплатить ущерб не пожелал, поэтому женщина обратилась в Советский суд, решением которого обязано владельца автобуса оплатить пострадавшей 350 тысяч рублей. Кроме того, решением суда на него, наложен штраф в суме 185 тысяч рублей за отказ добровольного удовлетворения требований потребителя.
Из-за неуплаты предпринимателем сумм, взысканных судом, Службой судебных приставов было постановлено арестовать принадлежащие ему автобусы. После такой меры должник в течение нескольких дней выплатил всю сумму задолженности перед пострадавшей женщиной.
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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:02