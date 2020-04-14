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«Это какой-то «Дом-2»: Ласковое прозвище Константина Богомолова раздражает Ксению Собчак

Ксения Собчак рассказала, что ее «адово» раздражает в Константине Богомолове. Как оказалось, камнем преткновения в семье знаменитостей стало ласковое прозвище, которое режиссер дал журналистке.

Ведущая шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что слово «мася», которое часто употребляет в речи ее супруг, ее сильно раздражает. Такое уменьшительно-ласкательное обращение резало Ксении Собчак слух еще до знакомства с Богомоловым, а теперь это происходит на постоянной основе. Мало того, знаменитость и сама начала использовать в речи подобные слова.

Собчак признается, что ее «адово» раздражает слышать «мася» и «масечка», и подобное ей напоминает «какой-то «Дом-2». Однако Константин Богомолов упрямо продолжает использовать это обращение к жене в быту, что для нее просто «ужасно».

Помимо этого, журналистка рассказала еще о нескольких причудах известного режиссера. Как оказалось, Константин Богомолов является большим любителем вареных яиц, которые готовились не дольше трех минут, а своим любимым фильмом называет «2001: Космическую одиссею» Кубрика. Из отечественных же картин супруг Собчак отдает предпочтение «Покровским воротам».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:55

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