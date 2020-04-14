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Фигуристка Алина Загитова стремилась к спортивной карьере из-за желания перевезти семью в Москву

Алина Загитова, которая является чемпионкой по фигурному катанию, уже покончила со своей спортивной карьерой. 17-летняя спортсменка призналась, что стремилась сделать спортивную карьеру, чтобы иметь средства для переезда семьи в Москву.
Фигуристка Алина Загитова стремилась к спортивной карьере из-за желания перевезти семью в Москву


Ранее Алина Загитова жила с родными в Ижевске и иногда им элементарно не хватало денег на поезд в транспорте. Поэтому фигуристка решила покорить спортивный Олимп, так как знала, что это единственный шанс вырваться из нищеты. Тренировки давались Алине Загитовой не просто, так как в подростковый период у нее был скачок роста конечностей. Олимпийская чемпионка с трудом могла ими управлять, а однажды даже сбежала с тренировки, так как не выдерживала накала. Данный поступок был единичным проявлением слабости. Каждый день спортсменке приходилось ездить на другой конец столицы на тренировки. Для этого она выходила из дома в семь утра, а возвращалась назад в одиннадцать часов ночи.

Алина Загитова пожертвовала своим школьным образованием и отсутствием друзей, так как все свое время проводила на тренировках. После окончания спортивной карьеры она пытается наверстать упущенное. 17-летняя фигуристка занимается с репетиторами и готовиться к ЕГЭ, а также заводит новые знакомства. Загитова хочет поступить в ВУЗ и изучать спортивный менеджмент. Как отметила олимпийская чемпионка, вместе с медалями пришел и заработок, поэтому она воплотила свою мечту в реальность. Спорт научил фигуристку преодолевать жизненные трудности и двигаться к своей цели, несмотря на препятствия.

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Спорт / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:55

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