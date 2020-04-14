Honor 30 Pro может получить завышенный ценник
Стоимость Honor 30 Pro может оказаться завышенной. Судя по фотографии рекламного постера, появившейся в китайских социальных сетях, за базовую версию устройства будут просить от 709 долларов.
Изначально многие западные издания отмечали, что Honor 30 Pro будет стоить не более 500 долларов. Политика снижения цен должна была позволить компании обойти все имеющиеся в продаже флагманы. По данным инсайдеров, за Honor 30 Pro+ придется отдать до 900 долларов, что может привести к просадке продаж и ограниченному выпуску линейки.
Серия Honor 30 будет отличаться от предшественников не только мощным процессором и 12 гигабайтами оперативной памяти, но и камерой, способной снимать видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду. Также будет доступен режим слоумо с 1920fps.
Новый смартфон от китайского бренда должен получить систему быстрой фокусировки, способную улавливать местоположение объектов за считанные доли секунд. Презентация Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ должна состояться 15 марта в рамках онлайн-мероприятия. На нем компания может озвучить и официальные ценники новой флагманской серии.
Изначально многие западные издания отмечали, что Honor 30 Pro будет стоить не более 500 долларов. Политика снижения цен должна была позволить компании обойти все имеющиеся в продаже флагманы. По данным инсайдеров, за Honor 30 Pro+ придется отдать до 900 долларов, что может привести к просадке продаж и ограниченному выпуску линейки.
Серия Honor 30 будет отличаться от предшественников не только мощным процессором и 12 гигабайтами оперативной памяти, но и камерой, способной снимать видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду. Также будет доступен режим слоумо с 1920fps.
Новый смартфон от китайского бренда должен получить систему быстрой фокусировки, способную улавливать местоположение объектов за считанные доли секунд. Презентация Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ должна состояться 15 марта в рамках онлайн-мероприятия. На нем компания может озвучить и официальные ценники новой флагманской серии.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:00