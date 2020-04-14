Амалия Мордвинова с детьми отметила католическую Пасху в США
Амалия Мордвинова с детьми, эмигрировавшими в США, отметила католическую Пасху. Веселый праздник понравился даже взрослым.
Мордвинова родила одного ребенка от Александра Гольданского и трех от Вадима Беляева. Актриса развелась с предпринимателем в 2009 году. Старшая дочь Амалия давно живет отдельно, а младшие дети еще не «выпорхнули» из семейного гнездышка.
Несколько лет назад многодетная мать увезла детей в США. Актриса зарабатывает на жизнь творческими вечерами. Подобная работа позволяет ей много времени проводить с семьей. На Пасху знаменитость устроила настоящий праздник, спрятав на участке дома шоколадные яйца. Герман, Серафима и Евангелина вооружились корзинками и отправились искать подарки.
Ранее сообщалось, что Мордвинова возвращается в России для съемок в фильме. Планы актрисы сорвались из-за пандемии коронавируса.
Мордвинова родила одного ребенка от Александра Гольданского и трех от Вадима Беляева. Актриса развелась с предпринимателем в 2009 году. Старшая дочь Амалия давно живет отдельно, а младшие дети еще не «выпорхнули» из семейного гнездышка.
Несколько лет назад многодетная мать увезла детей в США. Актриса зарабатывает на жизнь творческими вечерами. Подобная работа позволяет ей много времени проводить с семьей. На Пасху знаменитость устроила настоящий праздник, спрятав на участке дома шоколадные яйца. Герман, Серафима и Евангелина вооружились корзинками и отправились искать подарки.
Ранее сообщалось, что Мордвинова возвращается в России для съемок в фильме. Планы актрисы сорвались из-за пандемии коронавируса.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:17