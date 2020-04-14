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Названы вредные для здоровья свойства ароматических средств

Ученые из Университета фармацевтики и науки Цзя-Нань рассказали, что ароматические средства могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Речь идет о летучих веществах, которые попадают в организм при применении масел и аэрозолей.

Ароматические средства начали применяться более 3 тысяч лет назад еще в древнем Египте. Тогда концентраты делали по примерно таким же рецептам, как и сейчас. Некоторые народы даже считали запахи магическими и способными воздействовать на человека – как положительно, так и отрицательно.

Первыми о негативном воздействии ароматизаторов рассказали ученые из Великобритании. Тогда они заявили, что эффект плацебо, проявляющийся при ощущении приятного запаха, несет за собой серьезные проблемы для психики человека. Кроме того, целебные свойства ароматических составов не были доказаны лабораторно в большинстве случаев, ввиду чего их нельзя считать полноценными лекарствами.

Ученые из Тайваня также отметили, что вещества, содержащиеся в некоторых экстрактах, могут вызывать аллергическую реакцию. Ароматические смеси не имеют одинакового эффекта для каждого человека, так что перед их использованием лучше консультироваться с медиками. В ходе исследования, в котором приняли участие 4,3 тысячи человек, им предложили на протяжении недели поддерживать в доме один аромат. В итоге оказалось, что в 30 процентах случаев запах от химической или натуральной смеси, вызывал психоз и повышение раздражительности.

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Наука / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:16

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