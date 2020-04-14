Ученые обнаружили «слабое место» коронавируса





В ходе исследований, проведенных группой ученых из Университета Саутгемптона, была выявленная крайне важная особенность коронавируса. Как оказалось, его оболочка куда слабее той, которой обладают иные опасные вирусы. Она не насколько плотная, как у ВИЧ, и это дает экспертам больше шансов найти лекарство, которое могло бы уничтожить COVID-19, проникнув через его липидную мембрану.С помощью компьютерного моделирования ученым удалось создать наглядный «образ» вируса. Низкая плотность гликана -шипов, покрытых сахарами, которые инфекционные агенты используют для проникновения в клетки организма, дает иммунной системе больше шансов для нейтрализации COVID-19 благодаря антителам.По словам ученых, этот открытие принесет большую пользу при разработке вакцины от коронавируса. Вирусологи смогут использовать новые данные об особенностях строения оболочки инфекционного агента при создании эффективного лекарства, способного остановить пандемию.