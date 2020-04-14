АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

В Сургуте врачи спасли ребенка, сердце которого билось до 250 ударов в минуту

Врачи ХМАО, которые работают в Сургуте в кардиодиспансере, спасли жизнь ребенку с синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Сердце у малыша «разгонялось» до 250 ударов в минуту, что было очень опасно для организма.

В Сургуте врачи спасли ребенка, сердце которого билось до 250 ударов в минуту


Проблемы со здоровьем у ребенка были выявлены во время приема у педиатра. Исправить ситуацию можно было только с помощью хирургического вмешательства. Врачи кардиодиспансера впервые выполняли радиочастотную абляцию такому маленькому пациенту. Этот метод отличается малотравматичностью органа и высокими показателями эффективности. В сосуде делается прокол и с помощью тепловой энергии устраняется аритмия. Операция на главном органе ребенка длилась два часа. На данный момент пациент в отличном состоянии, а его сердцебиение восстановлено. Вскоре малыша выпишут домой, так как он полностью выздоровел.

Илья Силин, который работает главным аритмологом в Сургуте, рассказал о том, что без необходимого лечения аномальный ритм сердца приведет к изнашиванию органа. В результате может возникнуть кислородное голодание, что опасно для здоровья и жизни пациента.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Это какой-то «Дом-2»: Ласковое прозвище Константина Богомолова раздражает Ксению…
Историк Галина Антипова рассказала о двух месяцах самоизоляции Владимира…
Игорь Крутой о спорте на карантине: "Каждый день в домашнем тренажёрном зале я провожу полтора…
SOS с того света: Названы интересные факты о…
Промоутер Сергей Лавров: "Особняк Филиппа Киркорова в США подешевел на 1,8 миллиона…
Ученые обнаружили «слабое место»…
Амалия Мордвинова с детьми отметила католическую Пасху в…
В Сургуте врачи спасли ребенка, сердце которого билось до 250 ударов в…
Отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас не сможет отметить день рождения в Москве из-за…
Учёные : Запах розмарина положительно влияет на память, увеличивая её на…
Жительница Омска взыскала 350 тысяч рублей за травмы лица, полученные в…
"Не изображаем идилию": Александр Нестеров рассказал об отношениях с Нонной Гришаевой на…
Новые Apple Watch Series 6 смогут предвидеть появление панических…
Лера Кудрявцева потеряла второго ребенка от Игоря…
Академик Черешнев назвал способы подготовки организма к встрече с…
Японский производитель готовится к выпуску новой Mazda…
Вирусолог Анатолий Альтштейн: "Вакцину от COVID-19 разработают к 2021…
Блюменкранц рассказал поклонникам о воровстве участника «Дом-2» Захара…
Университет Джона Хопкинса: Число заражений коронавирусом в мире превысило 2…
Доктор Мясников рассказал об отличии карантина от…
Знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, на кого оформлена недвижимость…
Роспотребнадзор составил оптимальное меню для самоизолированных…
«Нехороший пример взяла»: Бородина осудила дружбу Белой с…
Биофизик Перец Партенски: "Люди, переболевшие COVID-19, способны помочь в борьбе с…
«Торгует лицом»: Юрий Лоза осудил Любовь Успенскую за видео-поздравление в…
Археологам удалось разгадать загадку таинственных кругов в…
«Отлично проводим время»: Микелла Абрамова рассказала о «карантинных» буднях с…
Врач Владимир Зайцев назвал места с высоким риском заражения…
Просмотреть все новости