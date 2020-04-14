В Сургуте врачи спасли ребенка, сердце которого билось до 250 ударов в минуту





Проблемы со здоровьем у ребенка были выявлены во время приема у педиатра. Исправить ситуацию можно было только с помощью хирургического вмешательства. Врачи кардиодиспансера впервые выполняли радиочастотную абляцию такому маленькому пациенту. Этот метод отличается малотравматичностью органа и высокими показателями эффективности. В сосуде делается прокол и с помощью тепловой энергии устраняется аритмия. Операция на главном органе ребенка длилась два часа. На данный момент пациент в отличном состоянии, а его сердцебиение восстановлено. Вскоре малыша выпишут домой, так как он полностью выздоровел.Илья Силин, который работает главным аритмологом в Сургуте, рассказал о том, что без необходимого лечения аномальный ритм сердца приведет к изнашиванию органа. В результате может возникнуть кислородное голодание, что опасно для здоровья и жизни пациента.